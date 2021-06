Das Softwareunternehmen hat in seiner Serie-B-Finanzierung 6,5 Millionen Euro eingeworben. First Imagine und die New Kraftwerk Technology AG sind neu als Investoren an Bord, erneut beteiligt haben sich Future Energy Ventures und IBB Ventures.Lumenaza will mit seiner Energy-as-a-Service-Plattform weiter wachsen und es grünen Energieversorgern ermöglichen, kundenorientierte Energiedienstleistungen in ganz Europa anzubieten. Dafür dienen die 6,5 Millionen Euro, die das Berliner Unternehmen bei seiner jüngsten Finanzierungsrunde eingeworben hat. Wie Lumenaza am Dienstag mitteilte, führen als neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...