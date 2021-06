Am Montag stockten Händler ihre Open Interest-Positionen an den Gold-Futures-Märkten um rund 7,5K Kontrakte auf und kehrten damit zwei aufeinanderfolgende Tagesrückgänge um, wenn man die Flash-Daten der CME Group betrachtet. Das Volumen hingegen sank zum zweiten Mal in Folge, jetzt um etwa 86,7K Kontrakte. Goldpreis peilt weiterhin die 1.900 $ an Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...