Gemäss aktuellen Zahlen haben 3,2 Millionen Menschen in der Schweiz mindestens eine Impfdosis erhalten. Fast zwei Millionen Personen sind vollständig geimpft.Solothurn - Bis Ende dieser Woche soll die Schweiz 600'000 weitere Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten. Das hat Bundesrat Alain Berset bei einem Besuch in Solothurn angekündigt. Gemäss aktuellen Zahlen hätten 3,2 Millionen Menschen in der Schweiz mindestens eine Impfdosis erhalten, sagte Berset. Fast zwei Millionen Personen seien vollständig geimpft. «Das ist gut, aber nicht genug...

Den vollständigen Artikel lesen ...