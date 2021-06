Das erste solarthermische Kraftwerk Südamerikas Cerro Dominador geht mit 110 MW Leistung in der chilenischen Atacamawüste in Betrieb. Der innovativen Flüssigsalzspeicher ermöglicht den Betrieb der Anlage auch nachts und an den wenigen bewölkten Tagen. Cerro Dominador ermöglicht die Erzeugung von grünem Strom rund um die Uhr für rund 380.000 Haushalte. Zudem spart das Solarthermie-Kraftwerk jährlich ca. 870.000 Tonnen CO2 ein und leistet damit einen wichtigen Beitrag für den globalen Klimaschutz ...

