Im Vorfeld der kritischen US-VPI-Daten am Donnerstag, legen die Analysten von JP Morgan ihre Inflationserwartungen dar und prognostizieren, dass der Preisdruck das Ziel der Fed nachhaltig übertreffen wird. Wichtige Zitate "Die Inflationserwartungen sind auch über das hinaus gestiegen, was in naher Zukunft erreichbar sein könnte." "Die Inflation befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...