Die US-Handelsbilanz für Waren und Dienstleistungen erreichte im April einen Wert von -68,9 Mrd. US-Dollar - Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts über 90,00 - Das Waren- und Dienstleistungsdefizit der USA ist im April von 75 Mrd. $ im März um 6,1 Mrd. $ auf 68,9 Mrd. $ gesunken, teilte das US Census Bureau am Dienstag mit. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...