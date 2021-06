Die wichtigsten Indizes der Wall Street verbuchen am Dienstag leichte Gewinne - Energieaktien entwickeln sich mit sinkenden Rohölpreisen unterdurchschnittlich. - Die risikosensitiven Technologiewerte ziehen nach der Eröffnungsglocke an - Nach dem unruhigen Montag eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Dienstag im positiven Bereich. ...

