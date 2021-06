Patric Märki kam 2018 zu Hitachi Vantara und leitete seitdem die Vertriebsregion Central EMEA.Zürich / Santa Clara - Hitachi Vantara, Tochtergesellschaft der Hitachi, Ltd. und Anbieter für digitale Infrastrukturen und Lösungen, hat Dr. Patric Märki zum Senior Vice President Enterprise Sales EMEA befördert. Patric Märki kam 2018 zu Hitachi Vantara und leitete seitdem die Vertriebsregion Central EMEA (diese umfasst die Regionen DACH, CEE, Israel, Zypern und Malta), in der er in einem...

