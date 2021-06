Die Kursausschläge hielten sich am Dienstag in sehr engen Grenzen. Leichte Belastung lösten schwache Konjunkturdaten aus.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag etwas gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2186 US-Dollar. Dies ist etwas weniger als noch am frühen Nachmittag (1,2178 Dollar). Auch gegenüber dem Franken gewann die Gemeinschaftswährung leicht an Wert auf 1,0921 Franken. Kurz nach Mittag war der Euro noch zu 1,0917 Franken gehandelt worden. Der Dollar sank indes minimal auf 0...

