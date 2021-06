Auf 18 Hektar des Cottbuser Ostsees sollen die Solarmodule installiert werden. Sie nimmt damit weniger als ein Prozent der Seeoberfläche in Anspruch. Voraussichtlich 2023 wird die schwimmende Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen.Bislang gibt es nur kleine schwimmende Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Noch ist die Entwicklung teuer, weshalb die Anlagen nur bis zu einer Grenze von 750 Kilowatt gebaut werden, um ohne Zuschlag aus einer Photovoltaik-Ausschreibung realisiert werden zu können. Der ostdeutsche Energiekonzern Leag wagt sich nun aber an ein ungleich größeres Projekt - das bislang ...

