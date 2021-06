Die Preisträger sind führend in der Branche, indem sie neue Produkte, Fähigkeiten, Automatisierungs- und Effektivitätsgrade identifizieren und implementieren, die die Branche einen Schritt näher an die nächste Generation von Finanzdienstleistungen bringen.Zug - Die SEBA Bank, eine von der FINMA lizenzierte Schweizer Bank, die eine nahtlose, sichere und einfach zu bedienende Brücke zwischen digitalen und traditionellen Vermögenswerten bietet, wurde heute als stolzer Gewinner der Aite Group's 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Awards in der Kategorie «Digital Startup of the Year» ausgezeichnet. Die Aite Group zeichnet innovative...

