Bis am Dienstag sind über zwei Millionen Menschen in der Schweiz vollständig geimpft worden. 429 Neuinfektionen gemeldet.Bern/Grenchen - Die Corona-Pandemie ist in der Schweiz auf dem Rückzug. Darin sind sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Covid-19-Task-Force des Bundes einig. Beigetragen hat dazu demnach die kontinuierliche Lieferung und Verabreichung von Impfstoffen, so dass bis Dienstag über zwei Millionen Menschen vollständig geimpft waren. Allein in der laufenden Woche treffen 600'000 Covid-19...

