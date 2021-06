Auch wenn die Exporte nur ein leichtes Plus ausweisen, es ist dennoch eine gute Nachricht. Denn Materialknappheit und der Mangel an Vorprodukten lasten auf der Industrieproduktion.Vaduz - Die Exporte Deutschlands sind im April um 0.3 % gegenüber dem Vormonat gestiegen. Das ist der zwölfte Anstieg in Folge. Auch wenn die Exporte nur ein leichtes Plus ausweisen, es ist dennoch eine gute Nachricht. Denn Materialknappheit und der Mangel an Vorprodukten lasten auf der Industrieproduktion. Das wurde mit Veröffentlichung der (gestrigen) Daten zur Produktion offensichtlich.

