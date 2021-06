Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Handel etwas schwächer, wobei die Mehrheit der Titel allerdings nur wenig tiefer notiert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Handel etwas schwächer, wobei die Mehrheit der Titel allerdings nur wenig tiefer notiert. Nachdem sich der hiesige Leitindex SMI über die vergangenen zwei Wochen praktisch nur noch nach oben bewegt und das Allzeithoch am Vortag auf mittlerweile knapp über 11'700 Punkte geschraubt hat, scheint die Luft für den Moment zumindest...

