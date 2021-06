Der Energiekonzern Leag will auf dem gerade entstehenden Ostsee bei Cottbus eine schwimmende Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 21 MW und einer Fläche bis zu 18 Hektar bauen. Das wäre die bisher größte dieser Art in Deutschland, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Floating-Photovoltaik-Anlage soll 20.000 MWh Solarstrom liefern - bilanziell der Bedarf von 5.700 Haushalten. Der Ostsee soll mit einer Fläche von 1.900 Hektar bis Mitte der 20er Jahre Brandenburgs größtes Binnengewässer ...

