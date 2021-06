Das Dresdner Unternehmen hat einen neuen Photovoltaik-Heimspeicher vorgestellt und verabschiedet sich von seiner bisherigen Produktserie "My Reserve". Die neue "Battery flex" wird in Kooperation mit BMW gebaut und ist ab Herbst verfügbar.Die Solarwatt Innovation hat am Mittwoch nach zweijähriger Entwicklungszeit den neuen Batteriespeicher "Battery flex AC-1" vorgestellt. Das sächsische Photovoltaik-Unternehmen lässt nach vielen Jahren die "My Reserve"-Reihe auslaufen und wagt den Neustart in einer Kooperation mit BMW. Ab Herbst ist der neue Photovoltaik-Heimspeicher verfügbar sein, zunächst als ...

