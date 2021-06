FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 898 (909) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 930 (850) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS IWG PRICE TARGET TO 360 (395) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SMITH & NEPHEW TO 'OUTPERFORM' (N) - TARGET 1805 (1560) P - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 470 (465) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2960 (2925) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 785 (772) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF INITIATES RIGHTMOVE WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 600 PENCE - RBC CUTS CLINIGEN PRICE TARGET TO 950 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IWG PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DECHRA PHARMACEUTICA TARGET TO 4400 (3600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 640 (415) PENCE - 'BUY'



- ODDO BHF INITIATES AUTO TRADER GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 585 PENCE



