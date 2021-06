Mit dem erneut wenig bewegten Handel nimmt laut Marktbeobachtern eine bis dato relativ ruhige Börsenwoche ihren Lauf.Paris / London - An den Börsen in Europa ist am Mittwoch eher Stillstand angesagt. Mangels neuer Impulse bewegte sich der EuroStoxx 50 kaum von der Marke von 4100 Punkten weg. Ein Stück weit über dieser hatte der Leitindex der Eurozone am Vortag zwischenzeitlich das nächste Hoch seit 2008 markiert. Nun aber lag er am Vormittag bei 4093,04 Punkten, dies war ein knappes Minus von 0,07 Prozent.

