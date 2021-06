In seiner siebten Auflage verzeichnet der Windenergy trend:index seine bisher besten Werte für die Stimmung in der internationalen Windenergie-Branche. Insbesondere die langfristigen Marktaussichten tragen zu einer guten Bewertung in der Onshore- und Offshore-Windindustrie bei. Die Coronakrise scheint der guten Stimmung in der Windenergie nur wenig anhaben zu können, zeigt der Trend-Index: Etwa 70 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie neutrale oder sogar positive bis sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...