Die Händler erhöhten ihre Open Interest-Positionen am Mittwoch zum dritten Mal in Folge, dieses Mal um fast 3K Kontrakte, wie den jüngsten Daten der CME Group zu entnehmen ist. Auf der anderen Seite schrumpfte das Volumen um fast 31.000 Kontrakte und kehrte damit den vorherigen Anstieg um. Goldpreis kann 1.850 $ erreichen Der Goldpreis baute am Mittwoch ...

