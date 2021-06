Das Open Interest an den Rohöl-Futures-Märkten sank am Mittwoch den dritten Tag in Folge, diesmal um rund 18,2K Kontrakte, wie den jüngsten Daten der CME Group zu entnehmen ist. Das Volumen hingegen stieg den vierten Tag in Folge an, und zwar um rund 5,5K Kontrakte. WTI bleibt in der Nähe der 70,00 $ Die WTI-Preise gaben am Mittwoch nach, doch zuvor ...

