Die Bank of Canada sorgte nicht für Überraschungen und bleibt trotz der in den letzten Monaten rückläufigen Beschäftigungszahlen auf Kurs. Damit blieb der CAD dem USD dicht auf den Fersen. Die Volkswirte der OCBC Bank erwarten eine mögliche Konsolidierungsphase für den Loonie. Range-Hoch bei 1,2130/40 bleibt in Gefahr "Die BoC hat mit ihrer gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...