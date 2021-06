Das Burgenland hat als erstes Bundesland in Österreich Eignungszonen für Photovoltaik in der Raumplanung ausgewiesen. Grundlage ist das im Herbst überarbeitete burgenländische Raumplanungsgesetz. Es sah die Festlegung dieser Eignungszonen für Photovoltaik auf Freiflächen vor. Nur innerhalb dieser Eignungszonen sollen PV-Anlagen geplant, gebaut und betrieben werden. Das Burgenland hat somit als erstes Bundesland einen entsprechenden Entwurf veröffentlicht, in dem es Eignungszonen aktiv ausweist. ...

