FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IWG PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS PENNON GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1072 (1034) PENCE - CITIGROUP RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 500 (427) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (75) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1003 (970) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1003 (970) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2880 (2760) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1819 (1774) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 360 (290) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES WHITBREAD TO 'ADD' - TARGET 3600 PENCE - PEEL HUNT RESUMES SENIOR PLC WITH 'ADD' - TARGET 168 PENCE - RBC CUTS PENNON TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 1075 (1100) PENCE - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de