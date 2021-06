Die Finalisten für den Intersolar Award stehen fest. Die Gewinner des Innovationspreises sollen in diesem Jahr digital bei den "The smarter E Industry Days" im Juli präsentiert werden. Beim selben Event will der Messeveranstalter auch die Award-Gewinner der Intersolar-Schwestermessen "The smarter E" und "ees" küren. Die Vorauswahl für den Intersolar-Award bietet auch einen Eindruck von aktuellen Produkttrends der Branche.Wechselrichter: Vielseitige FunktionenBei Wechselrichtern werden Vielfalt und ...

