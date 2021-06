Ein erstes Musterhaus soll nahe Stuttgart entstehen. Das System von HPS basiert auf einer Power-to-Gas-Wasserstofftechnologien und soll für Ein- und Zweifamilienhäuser eine unabhängige Stromversorgung über das ganze Jahr ermöglichen.HPS Home Power Solutions und Wohnwerke haben eine Kooperation geschlossen. Dabei geht es um die serienmäßige Ausstattung von privaten Wohnhäusern mit dem wasserstoffbasierten Stromspeicher "Picea". Diese sollen künftig unter der Marke "Neubauten" vertrieben werden, wie die Unternehmen am Donnerstag erklärten. Der Bau eines Musterhauses sei in in Asperglen-Rudersberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...