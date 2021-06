Die Spannung bezüglich der geldpolitischen Entscheidung der Reserve Bank of Australia im Juli steigt. Alle Augen richten sich auf die Rede von Gouverneur Lowe in der kommenden Woche, kurz bevor die australischen Arbeitsmarktdaten für Mai veröffentlicht werden. Dennoch ist der AUD/USD noch enger als sonst mit dem US Dollar Index korreliert, so dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...