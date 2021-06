Am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Die Analysten der Danske Bank sehen den EUR/USD kurzfristig weiterhin im Bereich von 1,20-1,24 und in Richtung 1,15 in einem Jahr. Wichtige Zitate "Präsidentin Lagarde präsentierte einen optimistischeren Wirtschaftsausblick angesichts der Fortschritte ...

