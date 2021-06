Am Mittwoch veranstalteten Freshfel Europe und Copa-Cogeca gemeinsam eine öffentliche Online-Veranstaltung unter dem Thema "Die Förderung von Obst, Gemüse und anderen Landwirtschaftsprodukten in neuem Licht betrachten", um die kommende Reform der Förderpolitik für Landwirtschaftsprodukte der Europäischen Kommission in den Blickpunkt zu rücken. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...