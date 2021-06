Die Frühkartoffelsaison in Österreich hat Ende letzter Woche gestartet. Zwar steht noch die eine oder andere Partie an Erdäpfeln der alten Ernte in den Kühlhäusern. Die Handelsketten signalisieren aber auch entsprechenden Bedarf und somit können diese in den nächsten beiden Wochen zu unveränderten Konditionen abverkauft werden, wie der Landwirtschaftskammer...

