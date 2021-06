Nach einer langen trockenen und hellen Periode profitierten die Kartoffelerträge sehr von dem Regen im Mai, teilt Prince de Bretagne in einer Pressemitteilung mit. Die Mengen sind nun in Volumen und Qualität in Übereinstimmung mit dem vorläufigen Zeitplan verfügbar und werden kontinuierlich geliefert. Die Spitzenproduktion wird innerhalb von 2 Wochen (Mitte Juni)...

Den vollständigen Artikel lesen ...