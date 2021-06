In den vier Wochen bis 16. Mai 2021 ist die Kategorie der Früchte für den Haushaltsgebrauch im Umsatzwert in Dollar um 4,2% gestiegen, während die umgesetzten Mengen um 7,6% gegenüber dem gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor gesunken sind. Die Apfelverkäufe verringerten sich um 4,6% im Wert und 2,5% in der Menge. Birnen sind um 1,6% im Wert und 15,5% in den umgesetzten Mengen...

Den vollständigen Artikel lesen ...