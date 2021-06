Der britische Obst- und Gemüsegigant Total Produce wurde als Hauptindustriesponsor der bahnbrechenden Gemüsemarketingkampagne in Großbritannien (GB) "Eat Them To Defeat Them" (Iss sie, um sie zu besiegen) bekannt gegeben. Das ist eine TV-Kampagne von Veg Power und ITV, die sich der Nutzung der klassenbesten Werbe- und Schulprogramme widmet, um Kinder zu ermuntern, mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...