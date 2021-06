Mit Jürgen M. Volm übernimmt ein versierter Branchenkenner und Experte für internationales Projektmanagement und Projektentwicklung den Ausbau der Tätigkeitsfelder Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft.Zürich - pom+Consulting AG, ein für Immobilien, Infrastrukturen und Organisationen tätiges Beratungsunternehmen, baut die Unternehmensführung weiter aus: Jürgen M. Volm tritt per 1. Juli 2021 als neuer Partner ins Unternehmen ein und erweitert die Geschäftsleitung. pom+ hat sich in den letzten Jahren zur Expertin für Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft entwickelt und die...

