Die gesteigerte Nachfrage nach Eigenheimen spiegelt sich auch in den Immobilienpreisen im Kanton Bern wider.Bern - Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist seit der Corona-Pandemie so gross wie noch nie und hat die Immobilienpreise weiter ansteigen lassen. Wie, das zeigt der Immobilien-Barometer für den Kanton Bern, den die Berner Kantonalbank AG (BEKB) lanciert. Neu bildet die BEKB zweimal jährlich die Preisentwicklung von Eigenheimen in den verschiedenen Regionen des Kantons Bern ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...