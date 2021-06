Ab sofort finden KMU, Startups und Privatpersonen vor Firmengründung auf be-connected.ch in wenigen Klicks das ihnen noch fehlende Hilfsangebot und können direkt mit der richtigen Ansprechperson in Kontakt treten.Bern - Ab sofort finden KMU, Startups und Privatpersonen vor Firmengründung auf be-connected.ch in wenigen Klicks das ihnen noch fehlende Hilfsangebot und können direkt mit der richtigen Ansprechperson in Kontakt treten. be-connected vernetzt Unternehmerinnen und Unternehmer direkt mit den Menschen, die sie unterstützen können, und stärkt so die Berner Wirtschaft. Um Berner Unternehmerinnen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...