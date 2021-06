Patrick Picenoni (CONREN): Blasenbildungen in Teilbereichen

08.06.2021 - In den letzten Wochen hat uns vor allen die Analyse der Unternehmensberichte und -präsentationen zum Geschäft im ersten Quartal beschäftigt. Die Ergebnisse sind mitunter hervorragend und auch die Aussichten haben sich vielerorts wesentlich verbessert. Natürlich steigen parallel dazu aber auch die Risiken und wir sehen Blasenbildungen in Teilbereichen. Hier werden in den nächsten 1-2 Quartalen die tatsächlichen Zahlen die Erwartung voraussichtlich am Ende nicht erfüllen können.

Die antizipierte Welle der Erholung von Zuversicht und geschäftlichem Ausblick rollt insgesamt weiter. Die Frühindikatoren (PMI Index) aus der Industrie sind auf einem Rekordniveau. Wir gehen jedoch davon aus, dass ab dem Sommer das Wachstumstempo nachlassen wird.

Was die Portfolios betrifft, haben wir in der letzten Mai-Woche Gewinnmitnahmen (Reduktion der Aktiengewichtung um 3% - 7%) Zugunsten Cash realisiert. Die Liquidität möchten wir während möglichen Rücksetzern in den saisonal anfälligen Sommermonaten (niedrige Volumina mit zum Teil fundamental nicht immer nachvollziehbaren Schwankungen) für ausgewählte Zukäufe oder Aufstockungen nutzen. Bei Anleihen behalten wir eine niedrige Duration bei, wobei auf diesen Niveaus insbesondere US-Staatsanleihen durchaus interessant werden (selbst nach Kosten von Fremdwährungsabsicherungen EURUSD). Die USD Aktien-Fremdwährungsbestände haben wir derzeit nicht gegen EUR abgesichert (bei Anleihen jedoch mehrheitlich schon).

Trotz punktuellen Blasenbildungen bleiben wir - nicht zuletzt aufgrund der guten Berichtssaison unserer Portfoliounternehmen, wie sie die Krise gemanagt und genutzt haben und wie gut sie sich der neuen Normalität angepasst haben, optimistisch was die weitere langfristige Entwicklung von ausgewählten Aktien angeht. Daher werden wir an der insgesamt hohen Aktiengewichtung festhalten.

