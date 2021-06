Drei Solarparks mit jeweils 50 MW Leistung sollen bis zum zweiten Quartal 2022 in Andalusien entstehen. Sie gehören zum Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE). Den Strom verkauft BEE an die EnBW. Die beiden Unternehmen haben für die Photovoltaik-Anlagen einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) mit zehn Jahren Laufzeit geschlossen. Den Preis verraten sie allerdings nicht. Es ist das erste Solarkraftwerk der BEE in Spanien, das ohne Förderung auskommt.Die ...

