Anleger reagieren damit weiter gelassen auf einen hohen Inflationsanstieg, von dem am Vortag in den USA berichtet wurde.Paris / London - Anleger wagen sich am Freitag vorsichtig wieder in europäische Aktien. Der EuroStoxx 50 machte am späten Vormittag einen kleinen Schritt nach vorn, indem er um zuletzt 0,30 Prozent auf 4108,36 Punkte stieg. Die Marke von 4100 Punkten blieb damit aber wie zuletzt umkämpft. Im Wochenverlauf steuert er derzeit auf ein Plus von knapp einem halben Prozent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...