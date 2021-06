Der Bauträger und -planer "Wohnwerke" will die wasserstoffbasierten Stromspeicher der picea-Serie von HPS in Zukunft als Serienausstattung für seine Einfamilienhäuser anbieten Die beiden Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Sie planen ein Musterhaus in Asperglen-Rudersberg bei Stuttgart. Dort sollen Interessierte die Kombination von Photovoltaik und Wasserstoff-Energiespeicher fürs Einfamilienhaus besichtigen können.Mit einer Kombination aus Solaranlage, Elektrolyseur und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...