Wir sind wieder im Spiel! Wir, das bedeutet in diesem Fall Fußball-Deutschland, denn mit dem heutigen Freitag startet - ein schlappes Jahr später als geplant - die Fußball-Europameisterschaft 2020. Oder eben 2021, wenn Sie so wollen. Geschuldet war beziehungsweise ist die Verschiebung, wie könnte es anders sein, der Corona-Pandemie, die ein Fußballfest im vergangenen Sommer schlichtweg unmöglich machte. Ob die Veranstaltung in diesem Jahr eine gute Idee ist, wird sich am Ende des Tages (oder besser: an jenem des Sommers) zeigen, zumindest die Signalwirkung ist jedoch unmissverständlich. Denn da ist es endlich, das berühmte und neuerdings so viel zitierte "Licht am Ende des Tunnels". Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass - anders als beispielweise in Großbritannien - die zuerst in Indien entdeckte "Delta"-Variante des Coronavirus in Deutschland bislang noch kaum vertreten ist. Und die Fallzahlen damit - ebenfalls anders als beispielsweise im Vereinigten Königreich - hierzulande weiter sinken. Ob das so bleibt, muss sich gleichermaßen am Ende dieses Sommers zeigen; Stand heute steht zumindest fest: ...

