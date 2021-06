Das Photovoltaik-Projekt soll auf den Wasserflächen zwischen den Windturbinen realisiert werden. Die Inbetriebnahme ist für 2023 geplant.von pv magazine International Die staatliche Immobilienagentur der Niederlande Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hat den Bau eines Photovoltaik-Kraftwerks auf einer 40 Hektar großen Fläche im Windpark Krammer genehmigt, einem 102-Megawatt-Windkraftkomplex am Philipsdam in der niederländischen Region Zeeland. Der Philipsdam ist ein Teil der Deltawerke, einem Schutzsystem gegen Hochwasser und Sturmfluten. Der Deich trennt mit einer Schleuse die Seen Krammer und Volkerak ...

