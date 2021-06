Die Strategen von Capital Economics sind der Meinung, dass sich die Inflation in den USA als hartnäckiger erweisen wird, als sowohl die Fed als auch die Anleger zu ahnen glauben. Nichtsdestotrotz erwarten sie, dass der S&P 500 in den nächsten Jahren weiter zulegen wird. Wichtige Zitate "Wir erwarten nach wie vor, dass die US-Wirtschaft in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...