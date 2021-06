Die USA und die anderen grossen westlichen Demokratien wollen wieder an einem Strang ziehen.Carbis Bay - Die G7-Staaten bekennen sich gemeinsam zu ehrgeizigen Klimazielen und streben einen härteren Kurs gegenüber China an. In der Abschlusserklärung ihres Gipfels im südenglischen Cornwall wollen sich die führenden westlichen Industrienationen nach einem Entwurf ungewöhnlich deutlich gegen unfaire Handelspraktiken, Menschenrechtsverstösse und das harte Vorgehen der chinesischen Führung in...

Den vollständigen Artikel lesen ...