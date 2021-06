Die braune marmorierte Baumwanze (BMSB) fühlt sich in den südlichen Niederlanden zuhause. Diesen Frühling wurden große Zahlen von überwinterten Wanzen in Gärten in Limburg gefangen. Anfang Juni wurden die Wanzen auch erstmals in einer Plantage entdeckt. Das wurde von der Niederländischen Obsterzeugerorganisation (NFO) berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...