Es wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US Federal Reserve (FOMC) bei seiner geldpolitischen Sitzung in dieser Woche die Märkte auf das Tapering vorbereitet, so Morgan Stanley in seiner jüngsten Research Note. Wichtige Zitate "Wir erwarten besonders deutliche kurzfristige Aufwärtsrevisionen der Inflationsprognosen. Gleichzeitig denken wir, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...