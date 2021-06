1450 Zuwendungsbescheide für neue Photovoltaik-Anlagen oder Batteriespeicher sind bis Ende Mai versandt worden. Die Ministerin strebt eine Fortsetzung des Programms 2022 an.Einige der Förderprogramme für Photovoltaik-Anlagen und Speicher sind in den zurückliegenden Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nur schleppend vorangekommen. In Thüringen hat die zuständige Aufbaubank in den vergangenen Wochen jedoch zusätzliches Personal angeheuert und in einem Rekordtempo die ausstehenden Anträge bearbeitet. Zwischen Jahresbeginn und Ende Mai seien insgesamt 1450 Zuwendungsbescheide für neue Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...