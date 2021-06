Der Geschäftsbereich Bag-in-Box von Smurfit Kappa hat den Abschluss einer bedeutenden 12-Mio.-Euro-Investition in eine neue Produktionsanlage für flexible Materialien in seinem Werk in Ibi, Spanien, bekannt gegeben. Die neue, hochmoderne Produktionsanlage wurde Anfang des Jahres schrittweise in Betrieb genommen und wird eine der modernsten Bag-in-Box-Produktionsanlagen in Europa sein. Durch die Investition wurde eine zusätzliche Produktionsfläche von 4.300 m2 geschaffen; der moderne Maschinenpark ermöglicht eine größere Spezialisierung bei der Herstellung von Folien. Der gesamten Produktionszyklus ...

