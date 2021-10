Die Smurfit Kappa Group plc ist hocherfreut bekannt zu geben, dass sie nun die Übernahme des Unternehmens Verzuolo in Norditalien für einen Kaufpreis von 360 Millionen EUR abgeschlossen hat. Die üblichen Abschlussbedingungen wurden nun erledigt. Die PM9-Maschiene in Verzuolo wurde 2019 in eine hochmoderne Maschine für 600.000 Tonnen recyceltes Wellpappenrohpapier umgewandelt....

