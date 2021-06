Bei der Grossbank übernimmt Paul McEwen Anfang Juli den Bereich Technology Services.Zürich - Die UBS stärkt ihren Technologie-Bereich mit einem erfahrenen Manager. Bei der Grossbank übernimmt Paul McEwen Anfang Juli den Bereich Technology Services, wie einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden internen Mitteilung von Chief Digital and Information Officer Mike Dargan an die Belegschaft zu entnehmen war. McEwen werde in New York stationiert sein und an Dargan...

Den vollständigen Artikel lesen ...